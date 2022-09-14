Уряд спрогнозував курс долара на 2023 рік

Уряд очікує на кінець 2022 року курс гривні на рівні 37 грн/$1, у 2023 році — 42 грн/$1.
Про це 14 вересня на пресконференції розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, цитує Інтерфакс.
«Звісно ж, з умовами емісії та інфляції, яка є у всій Європі, у світі й, очевидно, у нас, ми очікуємо, що середньозважений курс [у 2023 році] буде в районі 42 грн/$1, він коливатиметься», — заявив Шмигаль.
Яким він буде станом на кінець 2023 року, передбачити важко, але для розрахунків брали лінійне зростання курсу: «І це буде в районі, не називатиму психологічний барʼєр, — 49 грн/$1». Формально у документах зазначено курс на кінець 2023 року 50 грн/$1.
«Але ще раз скажу, що це розрахунковий курс долара, який ми вираховували за тих умов, у яких живемо нині», — пояснив премʼєр-міністр.
- 21 липня Нацбанк уперше з початку повномасштабної війни змінив офіційний курс долара в Україні. Він зріс на 25% і тепер становить 36,5 гривні за долар. Пояснили це так: «Цей крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення і підтримати стійкість економіки в умовах війни». Відповідно підвищення курсу гривні до долара вплине і на зростання цін в Україні — на 2—3%.
- 13 вересня Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2023 рік. Попередньо доходи бюджету становитимуть 1,28 трильйона гривень, а видатки — 2,57 трильйона гривень. Дефіцит бюджету очікують на рівні 1,29 трильйона за рік. У проєкті бюджету очікують зростання економіки на 4,6% у реальному вираженні. Інфляція +30%. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не зміняться. Вони становитимуть відповідно 6 700 грн та 2 589 грн.