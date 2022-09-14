ЄС зняв частину санкцій з Януковича

Європейський Союз зняв частину санкцій з експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

З Януковича зняли санкції за «розтрату державних коштів України або зловживання службовим становищем», запроваджені у 2014 році. Крім експрезидента, обмеження зняли з його сина Олександра, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки та його сина Артема.

4 серпня Європейський Союз запровадив нові санкції проти колишнього президента України віктора Януковича та його сина Олександра Януковича. У документі стверджується, що син експрезидента України продовжує вести бізнес на окупованому Донбасі.