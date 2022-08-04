ЄС запровадив чергові санкції проти віктора януковича та його сина олександра

Європейський Союз запровадив нові санкції проти колишнього президента України віктора януковича та його сина олександра януковича.

Про своє рішення ЄС оголосив 4 серпня.

У документі стверджується, що син експрезидента України продовжує вести бізнес на окупованому Донбасі.

«За часів президентства віктора януковича та завдяки особистому звʼязку з групою осіб, наближених до його батька, він зібрав низку бізнес-інтересів і накопичив значні статки. Він досі веде свій бізнес у регіоні окупованого Донбасу: ідеться про енергетику, вугільну промисловість, будівництво, банківську справу та сферу нерухомості. Зокрема, завдяки тісним звʼязкам із проросійськими сепаратистами він придбав ключові економічні активи в так званих «днр» та «лнр», зокрема в енергетиці, вугіллі та нерухомості», — зазначили у ЄС.

Крім цього, батальйон бойовиків «оплот» захищав проєкти з будівництва нерухомості у «днр» януковича-молодшого. «Таким чином, олександр янукович несе відповідальність за підтримку політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», — додали у Євросоюзі.