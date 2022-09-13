ЗСУ вперше збили іранський дрон, який використовує російська армія

Збройні сили України збили іранський ударний дрон Shahed 136. Фото 13 вересня опублікувало Міністерство оборони.
Дрон військові збили під вже звільненим Купʼянськом Харківської області.
11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень дронів» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хотіла отримати безпілотники для війни проти України на тлі значних втрат. Іран після цього заявив, що не продавав росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.
- 16 липня CNN повідомив, що делегація росії двічі відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників «Шахід-191» і «Шахід-129», які здатні нести ракети. CNN опублікував супутниковий знімок, зроблений у день візиту росіян.