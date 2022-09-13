Харків та область знову залишилися без світла. У місті зупинилося метро

У Харкові вранці 13 вересня метрополітен призупинив рух поїздів з технічних причин.
«Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», — йдеться в повідомленні Харківського метрополітену.
Також місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста відсутнє енергопостачання. Про проблеми з електроенергією повідомляють і в Дергачівській міськраді.
«З технічних причин на території нашого міста та навколишніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці «Харківобленерго» вже працюють над вирішенням проблеми», — зазначили там.
Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що в Харкові та області немає світла, оскільки вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти.
«Зараз усі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні», — написав він.
- 11 вересня російські війська обстріляли Харківську ТЕЦ-5 — одну з найбільших теплоелектроцентралей в Україні, що розташована поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини.
- Унаслідок російських обстрілів світлопостачання (відповідно, і водопостачання) зникло в Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, частково в Донецькій та Запорізькій областях. Наразі його поступово відновлюють.