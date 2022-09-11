Росіяни вдарили по інфраструктурному обʼєкту в Харкові. Через це у місті зникло світло та вода, проблеми є і в інших областях

Російська армія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Харкові. Через це місто залишилося без електрики та водопостачання, а в інших регіонах почалися перебої зі світлом.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

«Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема — у Харківській області. Прошу всіх зберігати спокій. Фахівці обленерго та наші комунальні служби вже працюють над усуненням ушкоджень, які місту завдав наш ворог», — підкреслив він.

Про проблеми з електрикою також повідомили у Сумській та Полтавській ОВА. Наразі ремонтники працюють над відновленням електропостачання. У Дніпропетровській ОВА теж заявили про перебої з електропостачанням у деяких районах.