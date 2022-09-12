Окупанти знову обстріляли Харків: є загиблий, місто без електроенергії та води

Окупанти знову обстріляли Харків — є загиблі, а місто знову лишилося без електроенергії та водопостачання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Обстрілів зазнала центральна частина міста, в Основʼянському та Київському районах. «Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу обʼєкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання», — заявив мер. Також зупинилося робота метрополітену.

За його словами, енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів. Голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що від обстрілів загинула одна люди, четверо — поранені.