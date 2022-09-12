У росії назвали ліквідацію «заступника голови адміністрації» Нової Каховки інсценуванням і навіть показали його на відео

На російському пропагандистському «Пєрвом каналє» показали сюжет про нібито затримання українських диверсантів, які планували ліквідацію представників окупаційної адміністрації на Херсонщині. Там також розповіли, що вбивство «заступника голови адміністрації» Нової Каховки віталія гури було інсценуванням.

Відповідний сюжет розміщено на сайті «Пєрвого канала».

У сюжеті показали і самого гуру — він розповів, що його ліквідація була інсценуванням нібито для того, щоб запобігти реальному замаху.

«Українські ЗМІ показують про мене, що я вже помер, загинув, убили. На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене буде замах, надали запис, що хочуть мене вбити», — каже колаборант.

Також росіяни заявили, що вбивство «заступника начальника поліції» окупованої Нової Каховки сергія томки теж було інсценуванням — і його теж показали в сюжеті.