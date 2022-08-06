Окупанти заявили про замах на «заступника голови адміністрації» Нової Каховки. Він у важкому стані

Кремлівські ЗМІ повідомили, що в Новій Каховці здійснили замах на так званого заступника голови окупаційної адміністрації віталія гуру.
За даними «РИА Новости», у колаборанта стріляли з пістолета біля його приватного будинку. Потерпілий у тяжкому стані, вирішується питання про перевезення гури до Криму. Деталі нападу та чи затримали нападника — наразі невідомо.
- 5 серпня російські видання Baza та RT із посиланням на джерела повідомляли, що голова окупаційної «адміністрації» Херсонської області володимир сальдо перебуває в медикаментозній комі. За даними Baza, його госпіталізують із Криму до однієї з московських лікарень. Зрадника, ймовірно, отруїли — його стан вкрай тяжкий. Проте RT пише, що стан середньої тяжкості.
- У кінці червня в окупованому Херсоні підірвали автомобіль колаборанта дмитра савлученка, він загинув на місці.