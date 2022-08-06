Окупанти заявили про замах на «заступника голови адміністрації» Нової Каховки. Він у важкому стані

Кремлівські ЗМІ повідомили, що в Новій Каховці здійснили замах на так званого заступника голови окупаційної адміністрації віталія гуру.

За даними «РИА Новости», у колаборанта стріляли з пістолета біля його приватного будинку. Потерпілий у тяжкому стані, вирішується питання про перевезення гури до Криму. Деталі нападу та чи затримали нападника — наразі невідомо.