На Харківщині майже повністю відновили електро- та водопостачання

Електропостачання та водопостачання в Харківській області відновили на 80%. Профільні служби далі проводять ремонтні роботи.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Метро та наземний електротранспорт в обласному центрі працюють у штатному режимі.

Внаслідок ударів по ТЕЦ-5 загинув працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи.