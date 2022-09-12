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На Харківщині майже повністю відновили електро- та водопостачання

Автор:
Софія Телішевська
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Електропостачання та водопостачання в Харківській області відновили на 80%. Профільні служби далі проводять ремонтні роботи.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Метро та наземний електротранспорт в обласному центрі працюють у штатному режимі.

Внаслідок ударів по ТЕЦ-5 загинув працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

  • Напередодні російські війська обстріляли Харківську ТЕЦ-5 — одну з найбільших теплоелектроцентралей в Україні, що поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини.
  • Внаслідок російських обстрілів світлопостачання (а подекуди й водопостачання) зникло в Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та частково Донецькій і Запорізькій областях. Наразі його поступово відновлюють.