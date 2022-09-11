У МАГАТЕ заявили про відновлення електропостачання Запорізької атомної електростанції

У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Це необхідно для стабільного охолодження реакторів.
Про це пише МАГАТЕ у своєму Twitter.
«Відновлено резервну лінію електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка забезпечує станцію зовнішнім електропостачанням, необхідним для охолодження реактора та інших функцій безпеки», — йдеться у повідомленні.
Напередодні уночі 11 вересня в «Енергоатомі» заявили, що роботу Запорізької атомної електростанції повністю зупинили. Останні три доби шостий енергоблок працював у режимі острова, живлячи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії звʼязку Запорізької АЕС із енергосистемою України.
- Першого вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Того ж дня на Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.
- 6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію: організація підтвердила, що на ній справді перебуває російська військова техніка, і закликала негайно припинити обстріли, щоб уникнути катастрофи.