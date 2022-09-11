У МАГАТЕ заявили про відновлення електропостачання Запорізької атомної електростанції

У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Це необхідно для стабільного охолодження реакторів.

Про це пише МАГАТЕ у своєму Twitter.

«Відновлено резервну лінію електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка забезпечує станцію зовнішнім електропостачанням, необхідним для охолодження реактора та інших функцій безпеки», — йдеться у повідомленні.

Напередодні уночі 11 вересня в «Енергоатомі» заявили, що роботу Запорізької атомної електростанції повністю зупинили. Останні три доби шостий енергоблок працював у режимі острова, живлячи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії звʼязку Запорізької АЕС із енергосистемою України.