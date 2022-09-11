«Енергоатом»: Запорізьку АЕС повністю зупинено

Робота Запорізької атомної електростанції повністю зупинена.
Про це повідомила державна компанія «Енергоатом».
«Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок № 6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан», — заявили в компанії.
Останні три доби цей енергоблок працював у режимі острова, живлячи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії звʼязку Запорізької АЕС із енергосистемою України.
«Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин», — йдеться в повідомленні.
Компанія пояснює, що в разі повторного пошкодження ліній звʼязку з енергосистемою, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.
- Першого вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Того ж дня на Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.
- 6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію: організація підтвердила, що на ній справді перебуває російська військова техніка, і закликала негайно припинити обстріли, щоб уникнути катастрофи.