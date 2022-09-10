Від початку війни понад 8 тисяч чоловіків намагалися втекти з України

Від початку воєнного стану понад 8 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон і залишити Україну, повідомила Держприкордонслужба.

Повідомляється, що 5,6 тисячі з них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Крім того, від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупити прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.