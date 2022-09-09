ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині

Сили оборони України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент.
«На цей час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти — всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей», — наголосив Володимир Зеленський.
- Ще 8 вересня Збройні сили України повідомляли, що на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів.