Голова Харківської ОВА ще не рекомендує повертатися у звільнені громади області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відвідав звільнені громади області.

«Люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Пів року в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття», — констатував він.

У більшості сіл немає електрики та газу, але влада обіцяє найближчими тижнями все відновити.

«Найперше — це зачистка та розмінування. На місцях уже працюють поліція та ДСНС. Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо — до відповідних розпоряджень військових», — додав Олег Синєгубов.

Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями.

«Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював із ворогом.