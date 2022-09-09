Голова Харківської ОВА ще не рекомендує повертатися у звільнені громади області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відвідав звільнені громади області.
«Люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Пів року в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття», — констатував він.
У більшості сіл немає електрики та газу, але влада обіцяє найближчими тижнями все відновити.
«Найперше — це зачистка та розмінування. На місцях уже працюють поліція та ДСНС. Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо — до відповідних розпоряджень військових», — додав Олег Синєгубов.
Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями.
«Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював із ворогом.
- Збройні сили України на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів.