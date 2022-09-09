США ввели санкції проти розвідки Ірану через кібератаки

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкційні обмеження проти Міністерства розвідки та безпеки Ірану (MOIS) та іранського міністра розвідки. Причина — кібератаки іранців проти Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

За даними американського Мінфіну, принаймні з 2007 року розвідка Ірану здійснювала зловмисні кібероперації проти державних і приватних організацій по всьому світу. Ці атаки були спрямовані на різні сектори критичної інфраструктури.

Зокрема, у липні 2022 року кіберзлочинці, яких спонсорували уряд і розвідка Ірану, вивели з ладу компʼютерні системи уряду Албанії.

«Кібератака Ірану проти Албанії ігнорує норми відповідальної поведінки держави в мирний час у кіберпросторі, яка включає норму про утримання від пошкодження критичної інфраструктури, що надає послуги населенню. Ми не будемо терпіти дедалі агресивнішу кібердіяльність Ірану, спрямовану проти Сполучених Штатів або наших союзників і партнерів», — наголосив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.