США ввели санкції проти розвідки Ірану через кібератаки

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкційні обмеження проти Міністерства розвідки та безпеки Ірану (MOIS) та іранського міністра розвідки. Причина — кібератаки іранців проти Сполучених Штатів та їхніх союзників.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
За даними американського Мінфіну, принаймні з 2007 року розвідка Ірану здійснювала зловмисні кібероперації проти державних і приватних організацій по всьому світу. Ці атаки були спрямовані на різні сектори критичної інфраструктури.
Зокрема, у липні 2022 року кіберзлочинці, яких спонсорували уряд і розвідка Ірану, вивели з ладу компʼютерні системи уряду Албанії.
«Кібератака Ірану проти Албанії ігнорує норми відповідальної поведінки держави в мирний час у кіберпросторі, яка включає норму про утримання від пошкодження критичної інфраструктури, що надає послуги населенню. Ми не будемо терпіти дедалі агресивнішу кібердіяльність Ірану, спрямовану проти Сполучених Штатів або наших союзників і партнерів», — наголосив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.
- Кібератака на Албанію сталася 15 липня — напередодні «Всесвітнього саміту вільного Ірану», який проводить іранська опозиція. Він мав відбуватися 23—24 липня, але за день до відкриття його скасували через загрозу теракту. Через кібератаку більшість державних сайтів і послуг стали недоступні, а хакери змогли викрасти частину листування премʼєра. Розслідування встановило, що ця кібератака стала спонсорованим Іраном актом агресії. Її вчинили чотири хакерські групи, одна з яких раніше вже фігурувала під час кібератак на Ізраїль.
- Національний центр кібербезпеки Великої Британії та речниця Ради нацбезпеки Білого дому підтвердили, що саме уряд Ірану здійснив кібератаку на цифрову інфраструктуру Албанії.
- 7 вересня уряд Албанії вирішив повністю розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Усім іранським дипломатам та іншим працівникам дипустанов наказали покинути країну протягом 24 годин.