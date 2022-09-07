CША та Велика Британія підтвердили причетність Ірану до потужної кібератаки на Албанію

Національний центр кібербезпеки Великої Британії та речниця Ради нацбезпеки Білого дому підтвердили, що саме уряд Ірану здійснив кібератаку на цифрову інфраструктуру Албанії.
Про це йдеться в публікації Reuters, а також у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
«Необдумані дії Ірану продемонстрували відверту зневагу до албанського народу, серйозно обмеживши його доступ до основних державних послуг. Велика Британія підтримує нашого цінного партнера та союзника по НАТО. Ми приєднуємося до Албанії та інших союзників у викритті неприйнятних дій Ірану», — зазначив новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Сполучені Штати також рішуче засудили кібератаку Ірану проти Албанії. США підтримали заклик албанського прем’єр-міністра Еді Рами притягнути Іран до відповідальності за це.
«Ми далі підтримуємо зусилля Албанії з відновлення ситуації в довгостроковій перспективі та запрошуємо партнерів і союзників приєднатися до нас, щоб притягнути до відповідальності зловмисників і побудувати безпечне та стійке цифрове майбутнє», — йдеться в заяві речниці Ради нацбезпеки Білого дому.
- Кібератака на Албанію сталася 15 липня напередодні «Всесвітнього саміту вільного Ірану», який проводить іранська опозиція. Він мав відбуватися 23—24 липня, але за день до саміту його скасували через загрозу теракту. Через кібератаку більшість державних сайтів та послуг стали недоступні, а хакери змогли викрасти частину листування премʼєра. Розслідування встановило, що ця кібератака стала спонсорованим Іраном актом агресії. Її вчинили чотири хакерські групи, одна з яких уже фігурувала раніше під час кібератак на Ізраїль.
- 7 вересня Уряд Албанії вирішив повністю розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Усім іранським дипломатам та іншим працівникам дипустанов наказали покинути країну протягом 24 годин.