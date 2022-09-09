Міністр розвитку громад: Україні потрібно $349 мільярдів для відновлення після війни

Україні необхідно $349 мільярдів для відновлення та відбудови. Світовий банк, Європейська комісія та уряд у співпраці з партнерами презентували спільний звіт з оцінкою нинішніх потреб на відбудову та відновлення України.

Про це 9 вересня повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Критичні потреби на короткостроковий період (до 36 місяців) — $104,5 мільярда. Уряд України вже підготував програму невідкладного відновлення. Для цих потреб необхідно $3,4 мільярда.

Чернишов наголосив, що саме ця незалежна оцінка є валідною для всіх міжнародних партнерів у плануванні відбудови, а цей звіт — перший підтверджений незалежний звіт про втрати України від війни та потреби у відновленні станом на 1 червня.