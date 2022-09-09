Air Moldova відновлює рейси до Москви

Авіакомпанія Air Moldova заявила про відновлення з 1 жовтня авіарейсів до Москви.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Компанія пояснила, що ухвалила таке рішення після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому. Крім того, рішення повʼязане з вимогами пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії та після закриття повітряного простору в лютому. Авіакомпанію Air Moldova приватизували у 2018 році.