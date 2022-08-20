Wizz Air на тлі критики відклала поновлення рейсів до москви з Еміратів

Європейський лоукостер Wizz Air відкладає на невизначений термін відновлення рейсів з москви до Абу-Дабі. Це рішення ухвалили на тлі закликів до бойкоту компанії.
Про це повідомляє Reuters.
У своїй заяві компанія не згадала про критику, а вказала, що робить це через обмежений ланцюжок постачання галузі.
Також авіакомпанія заявила, що рейсом керуватиме її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Обʼєднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.
- Раніше у Wizz Air заявляли, що рейси між Абу-Дабі та москвою відновлять у жовтні. Після вторгнення рф в Україну з 27 лютого компанія призупинила всі свої рейси до росії.