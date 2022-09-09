Мінʼюст: Україна вимагатиме від росії не менше $300 мільярдів репарацій

Україна має намір домогтися від росії репарацій у $300 мільярдів за збитки, завдані її вторгненням.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр юстиції Денис Малюська у інтервʼю німецькій медіагрупі Funke заявив, що на засіданні Генеральної Асамблеї ООН Україна збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

«Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, яких росія завдала Україні своєю агресивною війною», — зазначив він.

Видання звертає увагу, що втрати, завдані Україні від російського повномасштабного вторгнення, оцінюються набагато вище. Проте згадана сума відповідає активам центробанку росії у країнах «Великої сімки», заморожених у рамках санкцій. Україна вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів.