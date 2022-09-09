США запровадили санкції проти іранських компаній, які поставили росії безпілотники

Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох іранських компаній, яких підозрюють у виробництві дронів для росії.

Про це повідомляє Reuters.

Мова йде про Safiran Airport Services, Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines та Baharestan Kish Company. Першу Міністерство фінансів звинуватило у доставці безпілотників до рф. Інші компанії займалися розробкою, випробуванням та виробництвом дронів. Крім самих компаній, під санкції потрапили їхні керівники.

11 липня у США повідомили, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень БпЛА» і навчатиме російських військових користуватися ними. Росія хоче отримати БпЛА для війни проти України на тлі значних втрат свої безпілотників.