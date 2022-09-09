Зеленський підписав указ, який вводить санкції проти керівництва росії. У списку 606 осіб

Президент Володимир Зеленський указом № 637/2022 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 606 осіб із складу керівництва росії.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону вʼїзду, участі у приватизації, володінні майном в Україні, заборону виведення капіталів, зупинку виконання економічних та фінансових зобовʼязань і багато іншого.

Під обмеження потрапили: заступник голови ради безпеки рф, експрезидент дмитро медведєв, директор фсб олександр бортніков, керівник адміністрації президента рф антон вайно, ексміністр оборони сергій іванов, голова мвс володимир колокольцев, глава уряду михайло мішустін, директор служби розвідки сергій наришкін, секретар ради безпеки микола патрушев, міністр оборони сергій шойгу та начальник генштабу валерій герасимов, губернатор Санкт-Петербурга олександр беглов, а також низка міністрів і депутатів.

Загалом під санкції потрапили 28 осіб із ради безпеки, 154 особи із ради федерації та 424 депутати держдуми.