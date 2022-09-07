Зеленський: РНБО ввела санкції проти 606 російських високопосадовців

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції щодо 606 посадовців із правлячої верхівки росії.

Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

До санкційного списку потрапили 28 членів ради безпеки росії, 154 члени ради федерації росії, 424 депутати держдуми рф.

«Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден з них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо і всі інші кроки», — сказав Зеленський.