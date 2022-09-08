Українська воєнна розвідка має всю інформацію про дії окупантів на ЗАЕС

Українська воєнна розвідка має у своєму розпорядженні всі дані про дії російських окупантів на території Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Про окупантів та їхні наміри нам відомо майже все. Ми чітко бачимо дії ядерного терориста, яким є російська федерація», — заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Він також зазначив, що розвідка фіксує порушення гуманітарного права та загрози для життя мирного населення.
«Це і катування, і так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду, це примус і терор персоналу станції, це обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС, і як окупанти завозять військову техніку на територію ЗАЕС. Україна і світ інформацією володіють і вживають необхідних заходів», — наголосив Юсов.
- Першого вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Того ж дня на Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.
- 6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію: організація підтвердила, що на ній справді перебуває російська військова техніка, і закликала негайно припинити обстріли, щоб уникнути катастрофи.