Українська воєнна розвідка має всю інформацію про дії окупантів на ЗАЕС

Українська воєнна розвідка має у своєму розпорядженні всі дані про дії російських окупантів на території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Про окупантів та їхні наміри нам відомо майже все. Ми чітко бачимо дії ядерного терориста, яким є російська федерація», — заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Він також зазначив, що розвідка фіксує порушення гуманітарного права та загрози для життя мирного населення.

«Це і катування, і так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду, це примус і терор персоналу станції, це обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС, і як окупанти завозять військову техніку на територію ЗАЕС. Україна і світ інформацією володіють і вживають необхідних заходів», — наголосив Юсов.