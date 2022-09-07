У росії озвучили нову дату псевдореферендуму на окупованих територіях України

Голова генеральної ради партії «єдиная россія» андрій турчак заявив, що псевдореферендуми в окупованих росіянами регіонах України треба провести 4 листопада.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

У цей день рф відзначає День народної єдності. Турчак назвав цей день «історичною датою, яка нас усіх поєднує».

На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, найбільша організаційна проблема росіян — відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької областей.

«Не складно прорахувати, що, за планом, датою проголошення рішення самою росією має бути символічне 7 листопада (день більшовицького збройного перевороту, якщо хто забув). Таке собі відновлення срср», — підсумував Андрющенко.