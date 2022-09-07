ГУР оприлюднило список іноземних «спостерігачів» на російських псевдореферендумах в Україні

Росіяни готують «незалежних спостерігачів», щоб легалізувати псевдореферендуми на окупованих територіях України. Серед спільників окупантів, зокрема, можуть бути громадяни Євросоюзу.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, росіяни планують залучити до проведення своїх псевдореферендумів наступних людей: