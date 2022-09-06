Очільник ЦВК закликав українців на окупованих територіях фіксувати дані про тих, хто організовує російські псевдореферендуми

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко закликає українців фіксувати тих, хто на окупованих територіях намагається організовувати псевдореферендуми. Він наголошує, що будь-яке проведення подібних «голосувань» на території України є незаконним.

Про це Діденко сказав у коментарі «Бабелю».

«Важливо закликати наших громадян, які проживають на окупованих територіях, фіксувати та передавати правоохоронним органам інформацію про організаторів псевдореферендумів», — сказав Діденко.

Він нагадав, що організація такого референдуму є злочином. І навіть якщо росія проведе на окупованих територіях якийсь захід і назве його «референдумом», його не можна буде визнавати, оскільки він суперечить українському законодавству.

«Ті дії, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, не мають нічого спільного з референдумом», — наголосив він.

За його словами, є певні вимоги, згідно яких за українським законодавством і міжнародними стандартами проводиться референдум. Він підкреслив, що такий референдум має відповідати українському законодавству, призначатися Верховною Радою, відповідати міжнародним стандартам і відбуватися за чітко визначеними процедурами. До того ж, під час воєнного стану референдуми проводити не можна, а питання зміни територій обовʼязково мають вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.