Зеленський призначив голів СБУ в Чернігівській і Херсонській областях

Президент України Володимир Зеленський призначив начальників управлінь Служби безпеки в Чернігівській та Херсонській областях.
Про це свідчать відповідні укази президента.
Своїм указом Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника управління Служби безпеки України в Чернігівській області. Його місце займе Олексій Лях.
Новим начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області став Артем Борисевич.
- 17 липня 2022 року на сайті президента оприлюднили укази № 499 та № 500, якими Володимир Зеленський відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув з посади голову Служби безпеки України Івана Баканова. Згодом Рада їх звільнила.
- 15 серпня Президент Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Київській, Львівській та Тернопільській областях.