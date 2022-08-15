Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в трьох областях

Президент Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Київській, Львівській та Тернопільській областях.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента.

Президент звільнив Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ у Львівській області. Сергій Заяць більше не начальник Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області — на його місце Зеленський призначив Артема Бондаренка.

Також глава держави звільнив Юрія Борейчука з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області.