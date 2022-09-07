CNN: Пентагон працює над планом підтримки української армії в довгостроковій перспективі та поповнює власні запаси зброї

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки готує детальний аналіз і розробляє план підтримки для української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з росією.

Про це пише CNN із посиланням на трьох чиновників, які працюють в секторі оборони США.

Цей процес очолює голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Він спиратиметься на мільярди доларів військової допомоги, яку США надали Україні після повномасшабного вторгнення росії 24 лютого.

Наразі план перебуває на ранній стадії. Високопоставлений чиновник зі сфери оборони розповів журналістам, що аналізує «майбутнє українських збройних сил», щоб відповісти на ключові запитання про те, «що має сенс?» і «що ми хочемо, щоб Україна мала в середньостроковій і довгостроковій перспективі?» з точки зору військової підтримки.

Окрім часу війни, що нині триває, США врахують у своєму плані період у щонайменше пʼять років після її закінчення.

Аналіз проводять спільно з українцями. Якщо план схвалить президент Джо Байден, це призведе до подальших продажів зброї та довгострокової програми військової підготовки, які можуть тривати роками. Документ представлять Києву як оціночний. Водночас він міститиме чітку дорожню карту, як, на думку США, слід розвивати українську армію.

Початковим кроком може стати напрацювання рекомендацій щодо зброї та підготовки — вони залежатимуть від військової стратегії, яку схвалить Україна.

Минулого місяця під час обговорення допомоги Україні заступник міністра оборони з питань політики США Колін Кал зазначив: «Хоча багато з цих можливостей не будуть прямим внеском у сьогоднішню боротьбу, вони сформують майбутній кістяк міцних українських збройних сил, здатних захищати Україну на роки вперед».

Оцінка США та початкові плани можуть стати темою обговорень під час зустрічі Марка Міллі та міністра оборони Ллойда Остіна з колегами з країн-союзників у Німеччині 8 вересня.

Аналіз і планування американців ґрунтуються на даних, зібраних перед нинішнім контрнаступом ЗСУ в Херсонській області. Також документ включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах, зокрема, винищувачах із фіксованим крилом і гелікоптерах для підтримки високомобільних наземних сил, зазначили чиновники. США також хочуть допомогти зробити сухопутні сили України більш маневреними.

Крім того, за словами двох чиновників, Пентагон створив робочу групу, яка оптимізує процес іноземних військових продажів. Ця група, яку створила заступник міністра оборони Кетлін Хікс, допомагатиме союзникам і партнерам, зокрема Україні, реалізувати запити щодо американського військового обладнання. Ця система може спростити процес закупівлі Україною передової американської зброї.

За словами представників Пентагону, наразі в Україні є близько 1 000 дронів, які мають різні можливості. Практика показала, що дрони з меншим радіусом дії та невеликою кількістю вибухівки приносять менше користі, ніж більші безпілотники, тому контракт на 10 дронів Switchblade 600, оснащених протиброньовими боєголовками, хочуть укласти протягом місяця.

Однією з найбільш нагальних потреб України є постійне постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. ЗСУ використовують ці снаряди дуже швидко, тому США доведеться поповнювати власні запаси. Наприкінці минулого місяця Пентагон уклав контракти на суму $364 мільйони з американськими та міжнародними постачальниками.

Зараз США виробляє близько 15 000 снарядів на місяць на підприємствах у Пенсильванії, але держава уже спрямувала додаткове фінансування, щоб підвищити поточне виробництво до понад 30 000 снарядів на місяць. Пентагон співпрацює з усіма галузями промисловості, щоб збільшити обсяги виробництва як для експорту в Україну, так і для відновлення американських запасів боєприпасів і пускових систем.

Від травня Сполучені Штати уклали кілька важливих контрактів, зокрема: угода на $624 мільйони з Raytheon на ракетні системи Stinger; $352 мільйони підуть Raytheon і Lockheed Martin на протиброньову систему Javelin; $33 мільйони доларів отримає Lockheed на виробництво реактивної системи залпового вогню HIMARS і $8 мільйонів коштуватиме угода з AeroVironment для виробництва дронів Switchblade. Пентагон також сподівається подвоїти місячне виробництво HIMARS до 12 пускових установок на місяць.

США також розглядають можливість модифікації існуючих систем, таких як безпілотний літальний апарат Boeing Insitu ScanEagle — Україна може використовувати їх для збору важливої розвідувальної інформації на полі бою, зокрема даних про розташування російських радарів та систем електронного зв’язку.