Під завалами житлового будинку у Словʼянську знайшли тіло чоловіка

У Словʼянську під завалами житлового будинку, який зруйнували російські обстріли вночі 7 вересня, знайшли тіло людини.

Про це повідомляє ДСНС Донецької області.

Рятувальники виявили під завалами триповерхового будинку тіло чоловіка. Наразі не відомо, хто він, ці дані встановлюють. Аварійні роботи тривають.