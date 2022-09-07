Війська росії обстріляли у Словʼянську житловий будинок. Під завалами шукають людей

У ніч на 7 вересня місто Словʼянськ (Донецька область) зазнало чергових ворожих обстрілів.
Про це повідомили Словʼянська військова адміністрації та її керівник Вадим Лях.
Окупанти поцілили у школу № 4 та в житловий будинок по вулиці Торській, 43. Підʼїзд будинку обвалився. Під завалами можуть бути люди. Тривають рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома.
«Від ударної хвилі дісталося і сусіднім будинкам», — додав Лях.
Також зранку війська росії обстріляли район міста Хімік. Там постраждали багатоповерхові будинки і школа № 9.
- Станом на ранок 7 вересня росіяни обстріляли Нікополь і Марганецьку громад — минулося без загиблих і поранених. Уночі вдалося загасити пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, яка палала після ракетного удару. У Харкові прильоти в Немишлянському районі — там горить виробнича будівля. Інформації про жертв немає.