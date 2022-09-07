Росіяни знову обстрілюють Енергодар. Жителів прилеглих до ЗАЕС територій просять евакуюватись

Росіяни знову обстрілюють окуповане місто Енергодар Запорізької області, проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Унаслідок обстрілів в усьому місті вдруге за добу зникло електропостачання.

Про це вдень 7 вересня повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Комунальники не встигають завершити одні відновлювальні роботи, як починається черговий обстріл. Прогнозувати, коли відновлять електропостачання, зараз неможливо. Росіяни в обстрілах традиційно звинувачують українських військових.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що запросила гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з прилеглих до атомної електростанції територій, однак у відповідь — мовчання.

«Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію», — закликала Верещук.