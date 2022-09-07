Росіяни знову обстрілюють Енергодар. Жителів прилеглих до ЗАЕС територій просять евакуюватись

Росіяни знову обстрілюють окуповане місто Енергодар Запорізької області, проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Унаслідок обстрілів в усьому місті вдруге за добу зникло електропостачання.
Про це вдень 7 вересня повідомив міський голова Дмитро Орлов.
Комунальники не встигають завершити одні відновлювальні роботи, як починається черговий обстріл. Прогнозувати, коли відновлять електропостачання, зараз неможливо. Росіяни в обстрілах традиційно звинувачують українських військових.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що запросила гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з прилеглих до атомної електростанції територій, однак у відповідь — мовчання.
«Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію», — закликала Верещук.
- Першого вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Того ж дня на Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.
- 6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію: організація підтвердила, що на ній справді перебуває російська військова техніка, і закликала негайно припинити обстріли, щоб уникнути катастрофи.