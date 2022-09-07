На Харківщині запустили нове газове родовище. За добу з нього зможуть видобувати понад 120 тисяч кубометрів газу

У Харківській області запустили нове газове родовище. Його поклади оцінюють у близько 600 мільйонів кубометрів газу.

Про це пише «Нафтогаз» у своєму Twitter.

«Нова розвідувальна свердловина запрацювала на Харківщині. Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6 000 метрів на родовищі в Харківському регіоні», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що щодня готові видобувати близько 120 тисяч кубометрів газу. Однак цей потенціал може бути ще більшим.