На Харківщині запустили нове газове родовище. За добу з нього зможуть видобувати понад 120 тисяч кубометрів газу

У Харківській області запустили нове газове родовище. Його поклади оцінюють у близько 600 мільйонів кубометрів газу.
Про це пише «Нафтогаз» у своєму Twitter.
«Нова розвідувальна свердловина запрацювала на Харківщині. Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6 000 метрів на родовищі в Харківському регіоні», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що щодня готові видобувати близько 120 тисяч кубометрів газу. Однак цей потенціал може бути ще більшим.
- Ця зима очікувано буде найскладнішою за всі роки через вторгнення росіян. Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко попереджав, що температура у приміщеннях буде на чотири градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
- Україні знадобиться допомога союзників у газовому питанні, оскільки майже 50% газових родовищ України розташовані в Харківській області, неподалік лінії фронту.