Politico: Єврокомісія хоче обмежити вартість російського газу до €50

Європейська комісія пропонує обмежити ціну на російський газ, встановивши її на рівні €50 за мегават-годину.

Про це повідомляє Politico з посиланням на документи, які отримало у своє розпорядження.

Видання називає такий крок «авантюрою», оскільки ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо москва у відповідь припинить усі поставки.

Єврокомісія також пропонує запровадити командно-контрольний розподіл газу серед країн на випадок надзвичайних ситуацій. Politico пише, що Франція виступила за те, щоб встановити загальноєвропейське обмеження ціни на постачання газу з росії та податок на надприбутки від енергоресурсів.

На європейських ринках для вимірювання обсягів газу використовується одиниця виміру енергії, або кількості теплоти у мегават-годинах. У перерахунку на кубометри вартість газу, якої хоче домогтися Єврокомісія, становитиме приблизно €480 за тисячу кубометрів.