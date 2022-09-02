«Велика сімка» домовилася обмежити ціну на нафту з росії

Країни «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) домовилися взимку обмежити ціни на нафту та нафтопродукти з росії.

Про це повідомляє сайт британського уряду.

«Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити повну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі — надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуються за ціною, нижчою від «цінової межі», визначеної широкою коаліцією країн», — йдеться в заяві уряду.

Зазначається, що обмеження ціни спеціально розроблено для того, щоб зменшити російські доходи та здатність росії фінансувати війну, одночасно обмежуючи вплив війни росії на світові ціни на енергоносії, особливо для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

«Велика сімка» запрошує всі країни внести пропозиції для розробки «цінової межі». «Ми прагнемо створити широку коаліцію, щоб максимізувати ефективність, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні або нижчими за граничні ціни», — пояснюють у британському уряді.

Урядовці додали, що початкова ціна буде встановлена ​​на рівні, що базується на низці технічних вхідних даних. Ефективність і вплив обмеження ціни обіцяють ретельно відстежувати, а саму ціну, за потреби, переглядати.

Уряд не наводить дати, коли почне діяти «цінова межа», але за повідомленням Financial Times, цінові обмеження на нафту почнуть діяти з 5 грудня, на нафтопродукти — з 5 лютого 2023 року.