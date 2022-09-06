Президент Зеленський першим поговорив із британською премʼєркою Ліз Трасс

Президент України Володимир Зеленський першим серед іноземних лідерів поговорив телефоном із новообраною британською премʼєркою Ліз Трасс.

Розмова відбулась 6 вересня, у день, коли Трасс офіційно очолила британський уряд.

Зеленський запросив її в Україну, подякував за оборонну та економічну підтримку. Також вони обговорили участь Британії у відбудові України та скоординували подальший тиск на рф. Мета — зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності, а також визнати росію державою-терористом.

У своєму першому зверненні до нації Ліз Трасс пообіцяла відстоювати свободу та демократію в усьому світі разом із союзниками Британії.