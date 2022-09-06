Рада спростила подання інформації про кінцевих власників компаній. Це — одна з умов початку переговорів про вступ до ЄС

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який стосується інформації про кінцевих власників юридичних осіб. Це було однією з умов початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

За цей законопроєкт проголосували 245 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт спрощує подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності. Крім того, він створює систему методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників і структури власності.

Серед умов, висунутих Європейською комісією для початку переговорів про вступ до ЄС, був пункт про те, що Україна має забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF). Железняк пояснює, що закон про спрощення подання інформації про кінцевих власників юридичних осіб ухвалили для виконання цього пункту.