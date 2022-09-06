МОЗ відновив публікацію коронавірусної статистики. За тиждень в Україні виявили 16 тисяч хворих

Міністерство охорони здоровʼя відновило публікацію статистики захворюваності на коронавірус в Україні. Її публікуватимуть раз на тиждень.
Про це МОЗ пише у своєму Telegram-каналі.
«Відтепер ми будемо публікувати основні цифри за тиждень, що минув. Це повʼязано з початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону», — зазначають там.
За минулий тиждень в Україні виявили понад 16 тисяч нових хворих, із них 377 медиків і понад 2 тисячі дітей.
До лікарень потрапили 3 868 людей, померли від коронавірусу 44 пацієнти. Також понад 50 тисяч людей за минулий тиждень вакцинувалися від хвороби.
- У МОЗ кажуть, що в Україні починається осіння хвиля коронавірусу, тому уряд планує дозволити друге бустерне щеплення для всіх охочих. Нині в Україні відбувається циркуляція штаму «Омікрон», але як буде мутувати вірус надалі — невідомо.