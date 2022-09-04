В Україні починається нова хвиля COVID-19. Уряд планує дозволити друге бустерне щеплення

В Україні починається осіння хвиля коронавірусу, через це уряд планує дозволити друге бустерне щеплення для всіх охочих.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтервʼю Укрінформу.
За його словами, за останній тиждень було 11,5 тисячі нових випадків, а за тиждень до цього — 9,1 тисячі.
«Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні-квітні, а може й на початку травня», — розповів Кузін.
За його словами, нині в Україні відбувається циркуляція штаму «Омікрон», але як буде мутувати вірус надалі — невідомо.
Відтак уряд планує дозволити для всіх охочих друге бустерне щеплення проти коронавірусу. Ймовірно, таке нововведення буде до середини вересня.
За словами Кузіна, оптимальний термін введення бустеру — від 6 до 9 місяців після базового курсу.
«У Європі, до прикладу, трохи інші механізми їхнього формування. Людина, яка пропустила бустер, вважається невакцинованою. Зараз деякі країни починають поступово повертати COVID-сертифікати», — резюмував він.
- На початку липня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні зросла кількість захворювань на коронавірус, систему охорони здоровʼя готують до можливої нової хвилі коронавірусу. Також зростання кількості нових хворих фіксують і в Європі, подекуди вже повертають певні карантинні норми.