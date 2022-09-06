Українські військові зранку збили 5 російських крилатих ракет

Українські військові збили вертоліт і пʼять крилатих ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

6 вересня близько 08:00 на півдні та сході країни підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили пʼять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.

Крім того, сьогодні підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил знищив ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».