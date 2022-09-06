У війні проти України загинули понад 50 тисяч російських військових

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 6 вересня:
- 50 150 особового складу ліквідовано (+350 за добу)
- 2 077 танків (+9);
- 4 484 бойові броньовані машини (+25);
- 1 179 артилерійських систем (+22);
- 296 реактивних систем залпового вогню (+2);
- 156 засобів ППО;
- 236 літаків;
- 207 гелікоптерів (+1);
- 876 безпілотників (+9),
- 209 крилатих ракет (+4);
- 15 кораблів/катерів;
- 3 305 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);
- 109 одиниць спеціальної техніки (+2);
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.