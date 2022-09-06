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У війні проти України загинули понад 50 тисяч російських військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 6 вересня:

  • 50 150 особового складу ліквідовано (+350 за добу)
  • 2 077 танків (+9);
  • 4 484 бойові броньовані машини (+25);
  • 1 179 артилерійських систем (+22);
  • 296 реактивних систем залпового вогню (+2);
  • 156 засобів ППО;
  • 236 літаків;
  • 207 гелікоптерів (+1);
  • 876 безпілотників (+9),
  • 209 крилатих ракет (+4);
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 305 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);
  • 109 одиниць спеціальної техніки (+2);

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.