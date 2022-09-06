МАГАТЕ: На Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію навмисно — щоб загасити пожежу

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що резервну лінію електропередачі між Запорізькою атомною електростанцією та прилеглою тепловою електростанцією відключили навмисно, щоб загасити пожежу. Сама лінія не пошкоджена.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

ЗАЕС продовжує отримувати необхідну електроенергію для безпечної роботи єдиного працюючого реактора.

«Один із шести реакторів ЗАЕС продовжує виробляти електроенергію, необхідну станції для охолодження та інших функцій ядерної безпеки. Реактор підключат до електромережі, коли лінія 330 кВ буде знову включена», — йдеться в повідомленні.