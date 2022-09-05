Укргідрометцентр змоделював новий прогноз поширення радіації в разі аварії на Запорізькій АЕС

У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення насамперед торкнулося б півдня України, а також територій Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.
Про це йдеться в дослідженні Укргідрометцентру.
«Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму. Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії», — заявив Укргідрометцентр.
Моделювання переміщення викидів АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди. Зазначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня залишалася стабільною.
- Першого вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів про те, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що побачив «залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Попри це, переважна більшість систем із забезпечення захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.