Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільне взяття жінок на військовий облік

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони схвалив законопроєкт, який робить військовий облік жінок добровільним.

Про це повідомила нардеп Роксолана Підласа.

Законопроєкт підготували для розгляду в першому читанні. «Сподіваюсь на швидке голосування в залі», — додала вона.

Нардеп Марʼяна Безугла додала, що члени комітету вирішили попри те, що це питання в першу чергу стосується наказів Міністерства оборони, а не закону, підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін.

«Міноборони під протокол зазначило, що дата 1 жовтня 2022 в кожному разі буде змінена», — зазначила Безугла.