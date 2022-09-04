На Донеччині протягом доби через ворожі обстріли загинули чотири мирних мешканці

За добу у Донецькій області від обстрілів окупантів загинули чотири людини.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

«За 3 вересня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Великій Новосілці, одного у Сіверську та одного у Водяному. Ще дві людини отримали поранення», — заявив він. Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.