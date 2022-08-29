У Донецькій області за добу через російські обстріли загинули 8 мирних жителів

На Донеччині від обстрілів російських окупантів за добу загинули щонайменше вісім мирних жителів.

Про це повідомив голова області Павло Кириленко.

«За 28 серпня росіяни вбили вісьмох мирних жителів Донеччини: чотирьох у Бахмуті, двох у Райгородку, одного в Тетянівці та одного в Миколаївці. Ще семеро людей отримали поранення», — зазначив Кириленко.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.