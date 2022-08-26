Під контролем ЗСУ залишаються 45% Донецької області. Звідти евакуювали вже чверть населення

Близько 350 тисяч жителів Донецької області залишаються нині на контрольованій Збройними силами України частині регіону. Це близько чверті того населення, яке жило там до повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На момент повномасштабного вторгнення на території підконтрольної українській владі Донецької області проживали 1,67 мільйона людей.

«Зараз близько 350 тис. жителів залишилося на 45% контрольованої території... Тобто 3/4 населення області — нагадаю, це найбільш густонаселена область України, евакуйовано за весь період повномасштабної війни, тобто за пів року», — сказав Кириленко.

За його словами, всі міста області зараз перебувають під обстрілами, але найважча ситуація в тих, що розташовані на лінії фронту. Голова обладміністрації також спростував заяви окупантів про те, що вони взяли Авдіївку в напівкільце, нагадавши, що місто залишається прифронтовим іще з 2014 року.