Spiegel: Німеччина погодила кандидатуру нового українського посла

У Німеччині погодили подану МЗС України кандидатуру нового українського посла. Ним має стати український дипломат Олексій Макеєв.
Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.
Згоду на кандидатуру Макеєва на посаду нового посла України в Німеччини дав німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики та членом міжнародної експертної групи Єрмака — Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у посольствах у Німеччині та Швейцарії, Макеєв добре володіє німецькою мовою.
- 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив цілу низку послів України в різних країнах. Зокрема, президент звільнив Андрія Мельника — посла в Німеччині, який став дуже відомим в цій країні завдяки нещадній критиці місцевого уряду за позицію щодо допомоги Україні. Німецьке видання BILD повідомляло з посиланням на джерела в українському уряді, що Мельника призначать заступником міністра закордонних справ.
- Сам Мельник повідомив, що залишить посаду посла 14 жовтня.