Spiegel: Німеччина погодила кандидатуру нового українського посла

У Німеччині погодили подану МЗС України кандидатуру нового українського посла. Ним має стати український дипломат Олексій Макеєв.

Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.

Згоду на кандидатуру Макеєва на посаду нового посла України в Німеччини дав німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики та членом міжнародної експертної групи Єрмака — Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у посольствах у Німеччині та Швейцарії, Макеєв добре володіє німецькою мовою.